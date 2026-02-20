Epstein caso riaperto in New Mexico | trema la rete degli abusi nel ranch
Il caso Epstein torna alla ribalta in New Mexico, con il procuratore generale Raúl Torrez che riapre le indagini. La decisione arriva dopo che nuove testimonianze hanno indicato possibili abusi nel ranch di Jeffrey Epstein, situato vicino a Santa Fe. Le autorità vogliono approfondire le accuse di traffico di minori e attività illecite avvenute nella struttura. Questa riapertura apre di nuovo un capitolo oscuro legato alla rete di Epstein e ai suoi contatti. La vicenda riaccende l’attenzione sulla complessità delle indagini e sui protagonisti coinvolti.
Il procuratore generale del New Mexico Raúl Torrez ha riaperto un'indagine sulle accuse di attività illegali nel Zorro Ranch di Jeffrey Epstein. L'ufficio del procuratore ha affermato che la decisione è stata presa dopo aver esaminato le informazioni recentemente rese pubbliche dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Sebbene il caso iniziale del New Mexico fosse stato chiuso nel 2019 su richiesta dei procuratori federali di New York, i procuratori statali affermano ora che "le rivelazioni contenute nei fascicoli dell'Fbi precedentemente secretati giustificano un ulteriore esame". Il Dipartimento di Giustizia del New Mexico ha dichiarato che gli agenti speciali e i procuratori dell'agenzia chiederanno l'accesso immediato al fascicolo federale completo e non censurato e intendono collaborare con altre forze dell'ordine e con una nuova commissione d'inchiesta istituita dai legislatori statali per indagare sulle attività svolte al ranch. 🔗 Leggi su Iltempo.it
