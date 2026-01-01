Le confessioni di Baggio a Del Piero | La rapina a casa ha cambiato la mia vita Il buddismo la mia fortuna più grande
Durante il World Sports Summit, Roberto Baggio ha condiviso alcuni momenti significativi della sua vita, tra cui l’esperienza di una rapina in casa e il suo percorso di crescita personale attraverso il pratica del buddismo. In un dialogo con Alessandro Del Piero, l’ex campione ha riflettuto sull’impatto di questi eventi sulla sua carriera e sul suo equilibrio interiore, offrendo uno sguardo autentico e sincero sulla sua vita fuori dal campo.
Roberto Baggio, al World Sports Summit, è stato intervistato dall’amico ed ex compagno Alessandro Del Piero, in un incontro dove era presente anche la figlia Valentina, che cura la comunicazione del padre. «La gente si chiedeva dove fossi finito – ha raccontato il Divin Codino – ma a fine carriera sentivo l’esigenza di vivere una vita normale vicino alla mia famiglia e di tornare alla mia terra. Poi, di recente, ho vissuto un bruttissimo episodio. Mi riferisco alla rapina in casa subita da sei malviventi nel 2024: ha cambiato la visione della mia vita, in quei mesi è nato in me il desiderio di mettere al corrente di tante cose la mia famiglia e miei figli. 🔗 Leggi su Open.online
