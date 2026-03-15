Lameck Banda, calciatore del Lecce, è stato dimesso dall’ospedale dopo aver avuto un malore durante la partita contro il Napoli. La partita si è interrotta temporaneamente mentre i medici intervenivano sul campo. Dopo le verifiche mediche, il giocatore è stato trasferito in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Ora si trova fuori pericolo e sta recuperando.

"> Lameck Banda: Un Momento di Preoccupazione Durante la Partita contro il Napoli. NAPOLI, ITALIA – 14 MARZO: Lameck Banda dell’US Lecce è collassato durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e US Lecce allo Stadio Diego Armando Maradona il 14 marzo 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco PecoraroGetty Images) Il calciatore Lameck Banda, esterno dell’US Lecce, ha recentemente affrontato un grave momento di salute. Durante gli ultimi minuti della partita in trasferta contro il Napoli, il 25enne ha subito un malore dopo aver ricevuto un colpo al petto. Questo incidente ha generato immediata preoccupazione tra i tifosi e il personale medico, dato che Banda ha iniziato a manifestare difficoltà respiratorie. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lecce: il giocatore banda dimesso dall’ospedale dopo il malore contro il Napoli.

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