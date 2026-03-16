Banda prima malore poi gioia | dimesso da ospedale per assistere a nascita figlia

Lameck Banda, giocatore del Lecce, ha subito un malore durante la partita contro il Napoli sabato 14 marzo, terminata con una vittoria degli azzurri per 2-1. Dopo essere stato trasportato in ospedale, è stato successivamente dimesso e ha potuto assistere alla nascita della figlia. La sua condizione di salute è stata confermata stabile.

(Adnkronos) – Paura e gioia in poche ore per Lameck Banda. Il giocatore del Lecce ha accusato un malore durante la partita contro il Napoli di sabato 14 marzo, vinta in rimonta 2-1 dagli azzurri di Conte, accasciandosi sul terreno di gioco e venendo trasportato in ospedale. L'esterno zambiano però è stato rapidamente dimesso ed è tornato a casa, dove ad accoglierlo c'era una sorpresa speciale. È stato proprio il Lecce a comunicare, con un post pubblicato sui propri profili social, che Banda ha potuto assistere, nelle ore immediatamente successive, alla nascita della sua prima figlia: "La meravigliosa storia di Banda: dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, raggiunge Lecce giusto in tempo per la nascita della primogenita Rumi Ezlyn. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Banda, dimesso dal Cardarelli di Napoli, corre a Lecce e arriva in tempo per la nascita della sua prima figlia. Il raccontoBoga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment... Malore Banda, l’attaccante è stato dimesso dall’ospedale: il comunicato del LecceMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli... Tutti gli aggiornamenti su Banda prima malore poi gioia dimesso da... Temi più discussi: Banda, malore durante Napoli Lecce: le news in diretta; Banda, che paura! Crolla a terra, Conte lo soccorre, notte in ospedale. Di Francesco: Una botta, sta bene; Serie A, il Napoli ribalta il Lecce. Malore Banda: gli aggiornamenti; Paura in Napoli-Lecce: Banda si accascia all'improvviso, lo stadio si ammutolisce. Banda, prima malore poi gioia: dimesso da ospedale per assistere a nascita figliaPaura e gioia in poche ore per Lameck Banda. Il giocatore del Lecce ha accusato un malore durante la partita contro il Napoli di sabato 14 marzo, vinta in rimonta 2-1 dagli azzurri di Conte, accascian ... adnkronos.com Banda, che spavento: notte a Napoli all'Ospedale Cardarelli, ma è fuori pericoloMomenti di grande apprensione nel finale di Napoli-Lecce per il malore accusato da Lameck Banda. A raccontarlo è il Nuovo Quotidiano di Puglia, che in prima pagina titola: Banda, ... tuttonapoli.net Non poteva esserci lieto fine migliore dopo l’ansia provata nel vederlo disteso sul terreno di gioco del Maradona per un malessere improvviso durante Napoli-Lecce. Cos'è la felicità Quando Lameck Banda ha visto la figlioletta, Rumi Ezlyn, nata a distanza di - facebook.com facebook #Lecce, #Banda dimesso: riesce a tornare in tempo per la nascita della figlia #ASRoma x.com