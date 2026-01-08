Il professore Girolamo Geraci eletto presidente della Società italiana di endoscopia digestiva

Il professor Girolamo Geraci è stato eletto presidente della Società italiana di endoscopia digestiva. Responsabile dell'unità di Endoscopia e Laparoscopia del Policlinico

Il professore Girolamo Geraci, responsabile dell'unità operativa di Endoscopia e Laparoscopia all’interno dell'unità operativa complessa di Chirurgia generale e d’urgenza del Policlinico "Paolo Giaccone", docente di Chirurgia generale e delegato per la didattica del dipartimento Meprecc. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

