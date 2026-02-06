Bambino o bambina? dentro le chat dell' orrore dei pedofili in Brianza

Durante una notte di agosto, le forze dell’ordine hanno smantellato un giro di pedofilia in Brianza. Le chat degli arrestati rivelano continue conversazioni con adulti pronti a pagare per incontri con bambine. Gli agenti hanno sequestrato dispositivi e chat incriminanti, portando all’arresto di alcune persone. La polizia ha sottolineato come il fenomeno sia più diffuso di quanto si pensi e che continuerà a lavorare per stroncare questi traffici.

In una notte dell’agosto 2023 c’era chi dormiva e chi trattava per comprare uno show online. Non uno “spettacolo” qualunque, ma un incontro erotico via chat con una bambina. Dietro lo schermo, nel buio delle tre di notte, a Cavenago Brianza, c'era un uomo di 57 anni ora coinvolto nell'ambito.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Brianza Pedofilia “Venduta dalla madre come sposa bambina”. Italia, orrore puro: “È geloso, cosa le fa…” Una grave vicenda ha scosso la provincia di Ferrara nel fine settimana, rivelando un episodio di estrema gravità. Affidopoli, dentro le chat segrete di Santini: inchiesta allo snodo decisivo È stata depositata la relazione tecnica sulle chat private di Massimiliano Santini, un documento fondamentale nell’ambito dell’inchiesta Affidopoli. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Brianza Pedofilia Argomenti discussi: Blog | Violenza sulle donne, quando i figli salvano le madri - Alley Oop; Iscrizioni scuola dell’Infanzia 2026: cosa fare e quando; Bambino o bambina?, dentro le chat dell'orrore dei pedofili in Brianza; 40 libri per raccontare il Giorno della memoria a bambini e ragazzi. Bambino o bambina?, dentro le chat dell'orrore dei pedofili in BrianzaUn'indagine sotto copertura ha portato alla luce una rete di pedopornografia online e tra gli indagati - sei in totale - c'è anche un uomo della Brianza. Su chi si sono concentrate le indagini e cosa ... monzatoday.it A volte finisci la giornata stanca e ripensando a tutto quello che è andato “storto”: la casa in disordine, il tempo che non è bastato per cucinare quello che avevi in mente o per vestire tuo figlio/la tua bambina come volevi. Ma se ti fermi a guardare il tuo bambino facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.