Bambino o bambina? dentro le chat dell' orrore dei pedofili in Brianza

Durante una notte di agosto, le forze dell’ordine hanno smantellato un giro di pedofilia in Brianza. Le chat degli arrestati rivelano continue conversazioni con adulti pronti a pagare per incontri con bambine. Gli agenti hanno sequestrato dispositivi e chat incriminanti, portando all’arresto di alcune persone. La polizia ha sottolineato come il fenomeno sia più diffuso di quanto si pensi e che continuerà a lavorare per stroncare questi traffici.

In una notte dell’agosto 2023 c’era chi dormiva e chi trattava per comprare uno show online. Non uno “spettacolo” qualunque, ma un incontro erotico via chat con una bambina. Dietro lo schermo, nel buio delle tre di notte, a Cavenago Brianza, c'era un uomo di 57 anni ora coinvolto nell'ambito.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

