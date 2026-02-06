Chat di rete e minacce | l’orrori dei pedofili nella Brianza

Un uomo della Brianza è finito sotto inchiesta per aver fatto parte di una rete di pedopornografia su chat online. La polizia ha scoperto che l’uomo condivideva materiale illegale e comunicava con altri utenti in rete. L’indagine è ancora in corso, ma i dettagli emersi preoccupano.

Un uomo della Brianza è stato indagato per aver partecipato a una rete di pedopornografia su chat online. La notizia è emersa in seguito a un’indagine condotta sotto copertura, condotta dalle forze dell’ordine brianzesi. L’uomo, un cittadino residente nella zona brianzola, è stato identificato tra i sei individui coinvolti in un sistema di traffico di contenuti erotici con minori, avviato tramite piattaforme digitali. Le indagini hanno permesso di accedere alle chat dove si discutevano i piani di contatto sessuale con bambini, spesso in fase d’adolescenza, e dove si concretizzavano le richieste di “show” online.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante una notte di agosto, le forze dell’ordine hanno smantellato un giro di pedofilia in Brianza.

Abbiamo indagato una rete nascosta sui social, in particolare su TikTok, dove adulti condividono contenuti pornografici implicanti minori.

