Le altre di C ribaltone a Catania | esonerato Toscano il nome del probabile successore

A Catania, Mimmo Toscano è stato esonerato dalla guida della squadra dopo una recente partita. Il club ha annunciato ufficialmente la decisione, che segue un’ulteriore sconfitta nel campionato. Il nome del possibile sostituto circola già tra le fonti vicine alla società, ma ancora non è stato comunicato. La squadra resta senza allenatore ufficiale in attesa di sviluppi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non è bastato a Mimmo Toscano il rocambolesco blitz ad Altamura per rimanere sulla panchina del Catania. Qualche dissapore era già emerso nei giorni scorsi con la società che oggi ha deciso di cambiare la guida tecnica con la speranza di dare una svolta alla stagione attraverso i play off. In pole position per guidare gli etnei c’è William Viali che è atteso in città per formalizzare l’accordo. Il Catania è secondo a -12 dal Benevento quando mancano sei giornate al termine del campionato. “Il Catania Football Club – si legge nella nota – comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Le altre di C, ribaltone a Catania: esonerato Toscano, il nome del probabile successore Articoli correlati Leggi anche: Ardor, un altro ribaltone. Esonerato mister Ghidelli “Al posto di Elly Schlein”. Pd, malcontento e manovre: il nome bomba del successoreNel centrosinistra si respira di nuovo aria di inquietudine e il dibattito interno torna a concentrarsi sulla leadership. Una raccolta di contenuti su Le altre di C ribaltone a Catania... Argomenti discussi: Vertice in casa Catania, Toscano confermato in panchina: nessun ribaltone; Catania, nessun ribaltone. Vertice con il club, Toscano rimane in panchina. Vertice in casa Catania, Toscano confermato in panchina: nessun ribaltoneDopo lo 0-0 contro la Casertana, risultato che ha probabilmente ridimensionato le ambizioni di primo posto del Catania - anche alla luce della sconfitta. tuttomercatoweb.com