Ardor, un altro ribaltone. Esonerato mister Ghidelli.

L'Ardor Lazzate ha deciso di esonerare anche Riccardo Ghidelli, affrontando così un nuovo tentativo di risalita. La squadra, dopo un girone di andata deludente, si appresta a sfruttare la pausa natalizia per rivedere e ricalibrare il proprio assetto. Questa scelta segna un ulteriore passo nel tentativo di invertire un trend negativo, in un momento di grande difficoltà sportiva e di ricerca di nuovi stimoli.

La situazione, sportivamente parlando, è disperata. Quindi l'Ardor Lazzate tenta la mossa della disperazione, solleva dall'incarico anche Riccardo Ghidelli e sfrutterà la pausa natalizia per cancellare l'inconsistente girone di andata, resettare e ricalibrare una squadra riveduta e corretta nell'ultimo mese ma che non ha dato nessun segnale di ripresa sia dopo il cambio di allenatore (il primo) che dopo il mercato di riparazione. Benedetto sia lo stop che, spesso rimescola un po' le carte nei campionati dilettantistici. Se lo augurano i dirigenti gialloblù che invertono di nuovo rotta dopo lo 0-3 al 75' con la Caronnese (poi diventato 2-3 al 90').

