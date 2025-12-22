Al posto di Elly Schlein Pd malcontento e manovre | il nome bomba del successore
Nel centrosinistra si respira di nuovo aria di inquietudine e il dibattito interno torna a concentrarsi sulla leadership. In queste settimane la figura di Elly Schlein appare sempre più sotto pressione, stretta tra un’ala riformista che chiede spazio e una sinistra che guarda con attenzione alle mosse di Giuseppe Conte. Il rischio, per la segretaria del Pd, è quello di vedere sgretolarsi il consenso proprio mentre si avvicina il momento delle scelte decisive sul candidato premier. >> “Non abbiamo altra scelta”. Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio lo ammette in tv: cosa succede ora Il malessere non si manifesta solo nei corridoi dei partiti, ma emerge apertamente anche sulle pagine dei giornali e nei talk politici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: “Pronto a prendere il suo posto”. Retroscena bomba sul Pd, spunta il nome che fa tremare Schlein
