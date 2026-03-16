Le 14 star meglio vestite agli Oscar 2026

Durante gli Oscar 2026 sono state molte le star che hanno catturato l'attenzione con i loro look, tra cui Teyana Taylor vestita con un abito Chanel su misura, Demi Moore in un completo Gucci e Paul Mescal con un completo Celine. Le scelte di stile dei protagonisti della serata hanno fatto parlare di sé, sottolineando la varietà di firme e creazioni presenti sul red carpet.

Chanel su misura per Teyana Taylor, abito Gucci per Demi Moore e completo Celine per Paul Mescal. Ecco quali erano le star meglio vestite agli Oscar 2026 +++dropcap Buona giornata degli Oscar 2026 a tutti quelli che la festeggiano! Dopo mesi estenuanti di tappeti rossi e cerimonie di premiazione a non finire, ce l’abbiamo fatta. Questo è ciò per cui ci siamo preparati. Chiamatelo il Super Bowl dei red carpet, le Olimpiadi dei meglio vestiti! Finalmente ci siamo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Le 14 star meglio vestite agli Oscar 2026 Articoli correlati Dive, divine e principesse: le star più indimenticabili vestite da ValentinoPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Le prime volte agli Oscar degli uomini più eleganti di Hollywood potevano andare meglio«Nessuno va agli Oscar per vedere chi vince», sentenziava Bette Davis con quel cinismo intriso di verità che solo le dive del bianco e nero potevano... FULL VIDEO: Oscars nominations 2026 Altri aggiornamenti su Le 14 star meglio vestite agli Oscar... Temi più discussi: Le 14 star più eleganti sul red carpet degli Oscar 2026; Le 14 star meglio vestite agli Oscar 2026; Notte degli Oscar 2026, dove vedere in diretta la cerimonia di premiazione; Oscar 2026, srotolato il tappeto rosso che domenica accoglierà le star. Dal look di Michael B. Jordan a Renate Reinsve: le 14 star più eleganti agli Oscar 2026Oscar 98, moda sul red carpet ancora al centro dei commenti. One Battle After Another trionfa nei premi, ma chi vince davvero in fatto di stile? it.euronews.com Oscar 2025, le star meglio vestite sul tappeto rossoElle Fanning, tra le meglio vestite degli Oscar 2025, si fa notare nel consegnare l’Oscar per i Migliori costumi con l’abito in pizzo e tulle di seta con corsetto sagomato e cintura con fiocco in gros ... iodonna.it #RyanCoogler vince l’Oscar per la Migliore Sceneggiatura Originale per ‘#Sinners’ “A tutto il mio cast, voi siete i vincitori per me! Ai mei bambini, mi scuso per tutto il tempo lontano, ma quando vivrete la vostra vita e papà sarà solo un ricordo, ricorderete - facebook.com facebook And the Oscar goes to.. "Una battaglia dopo l'altra"! Non poteva che concludersi così, con il premio più ambito del cinema, il viaggio del film di Paul Thomas Anderson, che ha conquistato tutti i riconoscimenti principali di questa stagione cinematografica. Un x.com