Dive divine e principesse | le star più indimenticabili vestite da Valentino

Le star più iconiche hanno spesso scelto Valentino per i momenti più significativi della loro carriera. Questo prestigioso couturier ha saputo creare abiti che, con eleganza e sobrietà, hanno segnato la storia della moda e dello spettacolo. In questa rassegna, esploreremo le mise indimenticabili di dive, principesse e divinità che hanno indossato le creazioni di Valentino, lasciando un’impronta indelebile nel tempo.

Leggenda vuole che la spinta decisiva alla sua carriera fosse arrivata grazie a Elizabeth Taylor: la star, che vestì Valentino alla prima di Spartacus, nel 1961, ritenne poi che la visibilità data al brand meritasse un riconoscimento e richiese alcuni abiti in dono che suggellarono il duraturo sodalizio artistico tra la diva di Hollywood e il designer romano. Di momenti iconici (questo è uno dei rari casi in cui questo termine è usato a proposito) però, Valentino Garavani ne ha vestiti molti.

