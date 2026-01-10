Milan Allegri in conferenza | Fofana ha fatto bene purtroppo è scivolato Non bisogna guardare queste cose

Nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione di Fofana, sottolineando il suo buon contributo e la sfortuna di un incidente di percorso. Allegri ha inoltre ricordato l’importanza di mantenere la concentrazione e di non soffermarsi troppo su episodi isolati, concentrandosi invece sulla strategia e sulla preparazione della squadra.

Allegri si coccola Fofana: "Sono cose che capitano: ha fatto bene finora" - I rossoneri apriranno il loro girone di ritorno di Serie A Enilive all'Artemio Franchi di Firenze ... milannews.it

Milan, Allegri: "Nkunku recuperato, Modric in panchina" - Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia. fantacalcio.it

Milan, #Allegri: "Inter-Napoli Facciamo la corsa su noi stessi. Il VAR più di tanto non può fare" x.com

La conferenza stampa di Allegri pre Fiorentina-Milan in diretta | LIVE News - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.