Milan Allegri in conferenza | Fofana ha fatto bene purtroppo è scivolato Non bisogna guardare queste cose
Nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione di Fofana, sottolineando il suo buon contributo e la sfortuna di un incidente di percorso. Allegri ha inoltre ricordato l’importanza di mantenere la concentrazione e di non soffermarsi troppo su episodi isolati, concentrandosi invece sulla strategia e sulla preparazione della squadra.
L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan. Ecco le parole su Youssouf Fofana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Inter Milan: «Dumfries purtroppo non ci sarà, Thuram sta bene! Il derby una partita diversa dalle altre ma bisogna divertirsi. Vi spiego la scelta di non lasciare la squadra in ritiro»
Leggi anche: Milan-Como, Chivu: “Io ho imparato a non lamentarmi. Bisogna guardare le cose positive”
Allegri: 'Inter e Napoli sono le squadre favorite'; Allegri: “Leao non sta benissimo! Perché ho tolto Fofana, Fullkrug, il tridente e il rientro di Nkunku…”; Milan-Genoa diretta Serie A: segui il posticipo tra Allegri e De Rossi LIVE; Milan, Colombo: Allegri si aspetta un difensore, e va sulla situazione Fofana (ESCLUSIVA).
Fiorentina-Milan, Allegri: “Fofana? Ecco cosa abbiamo fatto!”, poi l’annuncio su Leao - Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina- spaziomilan.it
Allegri si coccola Fofana: "Sono cose che capitano: ha fatto bene finora" - I rossoneri apriranno il loro girone di ritorno di Serie A Enilive all'Artemio Franchi di Firenze ... milannews.it
Milan, Allegri: "Nkunku recuperato, Modric in panchina" - Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia. fantacalcio.it
Milan, #Allegri: "Inter-Napoli Facciamo la corsa su noi stessi. Il VAR più di tanto non può fare" x.com
La conferenza stampa di Allegri pre Fiorentina-Milan in diretta | LIVE News - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.