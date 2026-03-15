Isaksen mata il Milan | la Lazio vince e manda a casa i rossoneri

Nella serata in cui i tifosi della Lazio sono tornati allo stadio, i cori rivolti al presidente Claudio Lotito hanno accompagnato la vittoria della squadra biancoceleste contro il Milan. Le formazioni iniziali di entrambe le squadre sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alle aspettative, con il Milan che ha incontrato una Lazio determinata a ottenere i tre punti davanti al suo pubblico.

Nella serata del rientro allo stadio dei tifosi della Lazio, con i primi cori indirizzati direttamente al presidente Claudio Lotito, ci sono poche sorprese per quanto riguarda le formazioni iniziali dei padroni di casa e del Milan, squadra ospite con un nutrito numero di tifosi al seguito. Nei biancoceleste mister Maurizio Sarri conferma Patric in mediana, così come Provstgaard che prende, per gioco forza, il posto di Romagnoli al fianco di Gila. Davanti confermato il tridente Isaksen, Maldini e Zaccagni. I rossoneri rispondono con un undici senza sorprese, con l’unico cambio forzato nella presenza di Jashari al posto dello squalificato Rabiot. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Isaksen “mata” il Milan: la Lazio vince e manda a casa i rossoneri Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: Isaksen decide Lazio MilanMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Espulsione Wesley, Marelli chiarisce dopo... Leggi anche: Il Bodo vince anche sull’erba di casa loro e manda a casa l’Inter: l’Italia comincia a lasciare la Champions (è Italexit) LEAOOO… il MILAN vince contro la LAZIO #leao #milanlazio Tutto quello che riguarda Isaksen mata il Milan la Lazio vince e... Isaksen illumina l’Olimpico in festa e ferma il Milan: la Lazio vince 1-0, l’Inter sale a +8La Lazio batte 1-0 il Milan nel posticipo della 29a giornata di Serie A grazie al gol di Isaksen: l'Inter torna a +8 ... fanpage.it Lazio-Milan, Top&Flop: tutti in piedi per Isaksen, Maldini si divora il 2-0I biancocelesti vincono e convincono trascinati da uno pieno d'amore. La Curva Nord si rivela, per l'ennesima volta, il 12esimo uomo in campo ... cittaceleste.it