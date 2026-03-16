Lazio-Milan 1-0 | Isaksen manda ko i rossoneri Il primo posto ora è lontano 8 punti

La partita tra Lazio e Milan si è conclusa con un risultato di 1-0 in favore dei biancocelesti, grazie a un gol di Isaksen. Nel corso dell'incontro, il Milan ha cercato di mantenere il controllo, ma la Lazio ha resistito e conquistato i tre punti. Con questa vittoria, i rossoneri hanno visto il loro vantaggio in classifica ridursi a otto punti rispetto alla squadra di casa.

Roma 15 marzo 2026 – Sembrava tutto apparecchiato per un trionfo milanista, ma la Lazio non ha voluto giocare il ruolo della vittima sacrificale. I biancocelesti battono i rossoneri per 1-0 e conquistano tre punti dal peso specifico elevatissimo nella rincorsa scudetto. Il gol di Gustav Isaksen porta in trionfo la squadra di Maurizio Sarri e tiene vive le speranze europee della formazione capitolina anche in campionato. Dopo la vittoria nel derby il Milan incassa invece la sua terza sconfitta stagionale e precipita di nuovo a -8 dal vertice, dopo aver accarezzato l'idea di accorciare fino a cinque sole distanze dopo il pari nerazzurro di ieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio-Milan 1-0: Isaksen manda ko i rossoneri. Il primo posto ora è lontano 8 punti Articoli correlati Isaksen “mata” il Milan: la Lazio vince e manda a casa i rossoneriNella serata del rientro allo stadio dei tifosi della Lazio, con i primi cori indirizzati direttamente al presidente Claudio Lotito, ci sono poche... Lazio, Isaksen: “Milan? Possiamo vincere contro tutti, non vedo l’ora di giocare questa partita”Archiviati i festeggiamenti post derby, il Milan si prepara ad affrontare la Lazio per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. LAZIO MILAN 1-0 | LA VENDETTA LAZIALE NON SI FA ATTENDERE... SIAMO FUORI DALLA COPPA ITALIA Tutti gli aggiornamenti su Lazio Milan 1 0 Isaksen manda ko i... Temi più discussi: Serie A Enilive | Lazio-Milan, i numeri in casa contro i rossoneri; Lazio-Milan in chiaro su Dazn: il big match dell’Olimpico visibile gratuitamente; Nervi alle stelle: Lazio-Milan si gioca tra polemiche e tensioni!; Lazio-Milan: probabili formazioni e statistiche. Le pagelle di Lazio-Milan 1-0: Isaksen (7,5) fa un favore all'Inter. Napoli a -1 dal secondo postoIsaksen fa un favore all'Inter. Il Milan perde all'Olimpico contro la Lazio, con il gol decisivo segnato dall'esterno offensivo danese al 26'. Una sconfitta molto dolorosa per ... ilmattino.it Lazio-Milan 1-0, le pagelle: Isaksen (7,5) decisivo, Leao (4,5) assente, Gila (7,5) gigantescoFesteggia la Lazio che, nuovamente davanti a oltre 50mila tifosi, batte il Milan grazie a un gol di Isaksen e si rilancia in classifica. La formazione di Sarri, omaggiato dalla curva prima ... ilmessaggero.it #Isaksen fa felice la #Lazio e punisce il #Milan: #Allegri a -8 dall' #Inter. Le reazioni LIVE x.com Il Milan cade in casa della Lazio e spreca così l'occasione di avvicinare ulteriormente l'Inter facebook