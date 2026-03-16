L'ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, ha commentato la sconfitta della squadra nella partita contro la Lazio. Secondo lui, dopo questa sera è molto difficile riaprire la questione scudetto. La gara si è conclusa con una vittoria della Lazio e ha avuto un impatto importante sulla classifica del campionato. Ambrosini ha espresso il suo punto di vista sulla situazione attuale dei rossoneri.

Battuta d'arresto per i rossoneri che vengono sconfitti per 1-0 dalla Lazio nella 29ª giornata del campionato di Serie A 20252026. Decisivo il gol di Gustav Isaksen, che al 26' minuto ruba il tempo ad Estupinan sul lancio di Marusic e rimane freddo davanti a Maignan. Nel secondo tempo il Milan è tornato in campo con il 4-3-3 per provare a mettere sotto pressione la difesa biancoceleste, ma la mossa di Allegri non ha portato i risultati sperati. Il Diavolo non recupera nessun punto all'Inter, che a San Siro ha pareggiato contro l'Atalanta, anzi, i nerazzurri ne guadagnano un altro e si portano a +8. Al termine di Lazio-Milan, dagli studi di 'DAZN' è intervenuto Massimo Ambrosini per commentare la sconfitta dei rossoneri nel match dell'Olimpico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Ambrosini: “Dopo questa sera penso sia molto difficile riaprire la questione scudetto”

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