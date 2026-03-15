Prima della sfida tra Lazio e Milan, il direttore sportivo della Lazio ha dichiarato ai microfoni di Dazn che, secondo lui, la distanza in classifica tra le due squadre è ancora significativa e quindi difficile pensare a una riapertura della corsa scudetto. Non sono state fatte altre considerazioni o analisi, e nessuna opinione personale è stata espressa oltre a questa osservazione.

Inter News 24 Tare prima di Lazio Milan ha parlato ai microfoni di Dazn di quelle che sono le possibilità dei rossoneri di riaprire la corsa scudetto. Nel prepartita della sfida tra Lazio e Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sul momento della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Dopo il successo nel derby contro l’ Inter, il dirigente ha sottolineato l’importanza di dare continuità ai risultati e di restare concentrati esclusivamente sul campo. MERCATO E OBIETTIVI – « Inutile parlare adesso di queste cose. Per noi stasera è fondamentale vincere questa partita, vuol dire tanto per la classifica e per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tare prima di Lazio Milan: «Riaprire la corsa scudetto? Ecco cosa pensiamo. La distanza è tanta»

Articoli correlati

Il Milan può riaprire la corsa Scudetto? Il calendario dal Derby fino alla fineA 11 giornate dal termine la lotta Scudetto sembra sempre meno accesa, con l'Inter attualmente a +10 sul Milan.

Milan, Tare a DAZN prima del Como: «Non è decisiva per lo Scudetto. Ecco come sta Leao. Inter Juve? Cose che succederanno anche in futuro»Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante.

Contenuti e approfondimenti su Lazio Milan

Temi più discussi: La trattativa, 20 milioni e il fattore Pulisic: sapete che Isaksen poteva andare al Milan?; Calciomercato Milan, per la difesa occhi su Gila: il piano del ds Tare; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Derby di mercato all'orizzonte tra Milan e Inter: la valutazione del difensore è sui 25-30 milioni di euro.

Tare pre Lazio Milan: «Stasera è fondamentale vincere, sul futuro di Modric e sul pareggio dell’Inter vi dico questo»Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro la Lazio Intervenuto nel corso del prepartita di Lazio Milan, il diretto ... calcionews24.com

Milan, Tare a Dazn: Lazio in difficoltà, ma può battere chiunqueA pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra Lazio e Milan il direttore sportivo dei rossoneri Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Dazn: Per noi stasera ... lalaziosiamonoi.it

SERIE A | In campo Lazio-Milan #ANSA x.com

Serie A, ora in campo Lazio-Milan: i rossoneri puntano alla vetta Como-Roma 2-1: lariani in zona Champions Sassuolo-Bologna: 0-1. Pisa-Cagliari 3-1. Verona-Genoa 0-2. Napoli-Lecce 2-1 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marat facebook