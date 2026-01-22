Antonini | Il City Group mollerà il Palermo se non gli fanno fare lo stadio e se non va in A entro 1-2 anni

Antonini ha dichiarato che il City Group potrebbe abbandonare il Palermo se non ottiene autorizzazioni per lo stadio e se la squadra non torna in Serie A entro uno o due anni. L’imprenditore ha espresso rammarico per le difficoltà incontrate nel realizzare il suo progetto, attribuendole alla mancanza di supporto politico e all’insufficiente attenzione verso iniziative di sviluppo imprenditoriale in Sicilia.

