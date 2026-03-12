Gustav Isaksen, attaccante della Lazio nato nel 2001, ha espresso entusiasmo in vista della prossima sfida contro il Milan. Il giocatore ha dichiarato di credere nella possibilità di vincere contro qualsiasi avversario e si è detto impaziente di scendere in campo. La partita rappresenta un evento importante per la squadra biancoceleste, che si prepara a confrontarsi con i rossoneri.

Archiviati i festeggiamenti post derby, il Milan si prepara ad affrontare la Lazio per la 29ª giornata del campionato di Serie A 20252026. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria contro la squadra di Sarri per dare continuità a quanto di buono fatto contro l'Inter. I biancocelesti, invece, arrivano dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo e, a sostenerli, ci saranno per l'ultima volta anche i tifosi, che stanno preparando una maxi coreografia prima di riprendere la contestazione contro la società. Al termine di Lazio-Sassuolo, Gustav Isaksen si è presentato davanti ai microfoni di 'DAZN' per commentare la vittoria della propria squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio, Isaksen: “Milan? Possiamo vincere contro tutti, non vedo l’ora di giocare questa partita”

