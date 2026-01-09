A gennaio 2026, le imprese italiane hanno pianificato circa 527 mila assunzioni, segnalando una stabilità nel mercato del lavoro. Questo dato riflette una domanda occupazionale ancora attiva nel sistema produttivo nazionale, indicando un avvio di anno con segnali di continuità e consolidamento delle opportunità di lavoro in Italia.

Nel mese di gennaio 2026 le imprese italiane hanno programmato assunzioni per 527 mila lavoratori, un dato che conferma la tenuta della domanda occupazionale nel sistema produttivo nazionale. Le immissioni di inizio anno riflettono una strategia di investimento sul capitale umano concentrata soprattutto nei servizi e nell’industria, con una particolare attenzione alla ricerca di competenze specializzate e di profili tecnici. È questo il quadro che emerge dal Sistema Informativo Excelsior, il progetto promosso da Unioncamere in collaborazione con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l’Unione Europea. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Assunzioni gennaio 2026: il mercato del lavoro apre l'anno con 527 mila contratti

