Fiuggi nuove assunzioni in Comune | firmati altri sette contratti

Il Comune di Fiuggi ha recentemente siglato sette nuovi contratti di assunzione, rafforzando il proprio organico. Tra le assunzioni, figure come un bibliotecario, istruttori amministrativi e agenti di Polizia locale a diverso orario di servizio. Questi interventi mirano a migliorare l’efficienza dei servizi comunali e garantire una maggiore presenza sul territorio. La scelta si inserisce nel percorso di ottimizzazione delle risorse e di attenzione alle esigenze della comunità.

Ancora una giornata importante per il Comune di Fiuggi. Ieri mattina sono stati firmati i contratti di assunzione per la presa in servizio di un bibliotecario e quattro istruttori amministrativi a 18 ore; due agenti di Polizia locale a 36 ore. Un progetto concluso che era iniziato nel gennaio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Fiuggi, nuove assunzioni in Comune: firmati altri sette contratti Leggi anche: Sciopero dipendenti Comune, città divisa in due cortei: “Sette milioni per stipendi e assunzioni” | VIDEO Leggi anche: Grottaminarda, nuove assunzioni al Comune Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fiuggi – Nuove assunzioni, firmati altri sette contratti; Cassino, era l’incubo di un professionista: per un 43enne disposti gli arresti domiciliari. I vigili allo scontro con il Comune «Servono nuove assunzioni ora» - I vigili urbani chiedono nuove assunzioni per ridurre la carenza di agenti e il ricorso agli straordinari, che secondo il sindacato Uil Fpl sta generando «turni di lavoro massacranti», dice Giovanni ... laprovinciapavese.gelocal.it Nuove assunzioni per rafforzare i servizi sociali - Il Comune rafforza i servizi sociali territoriali attraverso l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato. ilgiorno.it Ascoli, nuove assunzioni in Comune. Dai concorsi alle graduatorie: in 9 a tempo indeterminato - L’amministrazione comunale ha approvato in giunta una revisione del Piano del fabbisogno di personale, necessaria per far ... ilrestodelcarlino.it Il RIFF Awards 2025 fa tappa a Fiuggi dal 28 al 30 Dicembre – Tre giorni di cinema indipendente, musica e nuove visioni. Officina della Memoria e dell’Immagine – Ingresso libero. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.