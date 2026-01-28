In crisi Alexander McQueen gruppo Kering | ricavi a picco e tagli | Un terzo dei posti di lavoro a rischio

La crisi colpisce ancora Alexander McQueen, il marchio di moda del gruppo Kering. I ricavi sono crollati e l’azienda annuncia tagli di posti di lavoro, con circa un terzo dei dipendenti a rischio. La situazione si aggrava in un settore già sotto pressione, e ora la celebre firma inglese deve fare i conti con numeri in forte calo.

Milano, 28 gennaio 2026 – La crisi del settore della moda investe anche la Alexander McQueen, la nota griffe di moda fondata dallo stilista inglese Alexander McQueen e oggi proprietà del gruppo francese Kering. Un piano varato dal cda, e che prevede un taglio ai posti di lavoro per ripianare i conti e arrivare al pareggio di bilancio, preoccupa fortemente i sindacati. Il piano di rientro dal disavanzo riguarda i tre poli italiani della griffe situati a Scandicci (Firenze), Novara in Piemonte e Parabiago nel Milanese. Forte preoccupazione è stata espressa oggi, 28 gennaio, dalle rsu aziendali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La crisi colpisce anche Alexander Mcqueen.

I sindacati avvisano: un terzo dei lavoratori di Alexander McQueen rischia di perdere il posto.

