Autogrill di Baronissi Est e Ovest | a rischio i posti di lavoro dei 41 addetti dei punti ristoro l' appello dei sindacati

I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di Salerno hanno espresso preoccupazione per i 41 dipendenti degli Autogrill di Baronissi Est e Ovest. La causa è il possibile rischio di perdita di posti di lavoro, emerso durante un incontro alla Prefettura. I lavoratori temono che la riduzione del personale possa avvenire a causa di nuove decisioni aziendali. Durante l’appuntamento, i rappresentanti sindacali hanno chiesto chiarimenti e chiedono una soluzione immediata. La preoccupazione cresce tra gli addetti ai punti ristoro della zona.

Scendono in campo Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil della provincia di Salerno, dopo l'incontro tenuto presso la Prefettura di Salerno, per esprimere forte preoccupazione per il futuro occupazionale dei 41 lavoratori impiegati presso i punti di ristoro Autogrill di Baronissi Est e Ovest. La situazione di incertezza nasce dalla mancata definizione di un accordo economico, alla scadenza del contratto di fitto tra Autogrill e i proprietari dei locali su cui insistono le aree di servizio. La società Autogrill ha richiesto ai proprietari dei locali una riduzione delle royalty, richiesta che ha innescato a sua volta la domanda da parte dei proprietari dei locali di un abbassamento delle royalty dovute alla società Anas.