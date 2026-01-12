Impianti sportivi lavori di efficientamento energetico alle palestre scolastiche e allo stadio di via Piane

12 gen 2026

Il Comune ha destinato circa 110 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico degli impianti sportivi di via Piane e delle palestre scolastiche. Questi lavori mirano a migliorare la funzionalità, la sicurezza e l’efficienza energetica delle strutture, garantendo un ambiente più sostenibile e adeguato alle esigenze di studenti e utenti. L’intervento rappresenta un passo importante per il potenziamento delle strutture sportive cittadine.

L'amministrazione comunale ha stanziato circa 110 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti a servizio delle palestre scolastiche e dell’impianto sportivo di Via Piane. Da qualche giorno è terminato il relamping degli impianti di illuminazione delle palestre. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

