Impianti sportivi lavori di efficientamento energetico alle palestre scolastiche e allo stadio di via Piane

Il Comune ha destinato circa 110 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico degli impianti sportivi di via Piane e delle palestre scolastiche. Questi lavori mirano a migliorare la funzionalità, la sicurezza e l’efficienza energetica delle strutture, garantendo un ambiente più sostenibile e adeguato alle esigenze di studenti e utenti. L’intervento rappresenta un passo importante per il potenziamento delle strutture sportive cittadine.

L'amministrazione comunale ha stanziato circa 110 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti a servizio delle palestre scolastiche e dell’impianto sportivo di Via Piane. Da qualche giorno è terminato il relamping degli impianti di illuminazione delle palestre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Nuovi spogliatoi allo stadio di Levane: conclusi i lavori di efficientamento energetico Leggi anche: Nuovi spogliatoi allo stadio comunale di Levane: conclusi i lavori di efficientamento energetico per 360.000 euro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Gli impianti sportivi: Lavori per 14 milioni. Piscina quasi ultimata, ad aprile l’apertura; Torre Angela, pubblicato l'avviso per gestire l'impianto sportivo di via Aspertini; Perugia 2026, palestre e aree sportive in periferia e in città. Manutenzione per campi da calcio: i progetti; Il 2026 visto dal sindaco. La stagione dei cantieri: Strade, impianti sportivi e strutture sanitarie. Coriano, al via lavori di efficientamento energetico per palestre scolastiche e stadio - 000 euro per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti a servizio delle ... chiamamicitta.it

Coriano investe 110.000€ per palestre e impianti sportivi - 000€ per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti a servizio delle palestre scolastiche e dell’impianto sportivo di Via Piane ... altarimini.it

Lavori sugli impianti sportivi a Messina, lunedì chiusura per il Bonanno. Fine mese tocca alla palestra Juvara - Da lunedì lavori in corso al campo di calcio Bonanno che per 11 mesi resterà nelle mani dell'impresa per essere trasformato in un impianto moderno. rtp.gazzettadelsud.it

MATCH DAY SERIE C Sabato 10 Gennaio 2025 20:30 @pallavolo.locara Impianti sportivi Viale Venezia, Galliera Veneta (PD) #fipavveneto #seriec #forzateamvolley - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.