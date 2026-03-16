Latina dal Pnrr oltre un milione per le mense scolastiche di via Po via Bachelet e piazza Dante

Il Comune di Latina ha ricevuto oltre un milione di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinati al miglioramento delle mense scolastiche di via Po, via Bachelet e piazza Dante. La somma si aggiunge a fondi già destinati ai servizi scolastici nel territorio comunale, con l’obiettivo di potenziare le strutture e le attività dedicate agli studenti. La notizia è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Latina, 16 marzo 2026 – Il Comune di Latina ottiene nuovi finanziamenti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il potenziamento dei servizi scolastici. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha infatti comunicato lo scorrimento della graduatoria relativa alla linea di investimento dedicata all’estensione del tempo pieno e al piano per le mense scolastiche, finanziata con le risorse del programma europeo Next Generation EU. Grazie a questo scorrimento, il Comune di Latina è risultato assegnatario di 1,2 milioni di euro destinati alla ristrutturazione e all’ammodernamento di tre mense scolastiche cittadine, situate nei plessi di via Po, via Bachelet e piazza Dante. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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