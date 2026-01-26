Donazione di sangue per chi ha bisogno | l' Avis lancia un nuovo appello

L'Avis di Carovigno invita alla donazione di sangue per rispondere alle crescenti esigenze degli ospedali locali. L'iniziativa mira a garantire scorte adeguate e a sostenere le terapie dei pazienti. La raccolta si svolgerà in modo sicuro e nel rispetto delle normative vigenti, offrendo a chi desidera contribuire un’opportunità concreta di solidarietà. La partecipazione è importante per rafforzare il sistema sanitario del territorio.

Giovedì 29 gennaio nuova giornata di raccolta presso l'istituto Del Prete. Necessaria la prenotazione CAROVIGNO - L'Avis organizza una raccolta sangue per sostenere le crescenti necessità degli ospedali del territorio. L'istituto Del Prete, a Carovigno, aprirà le sue porte giovedì 29 gennaio, accogliendo i donatori dalle 15:00 alle 19:00. Mai come ora il sistema sanitario necessita del prezioso contributo dei cittadini, vero motore della catena solidale che mantiene in vita le scorte ematiche. Per partecipare all'iniziativa, i donatori dovranno essere in buona salute: peso superiore ai 50 kg e assenza di febbre negli ultimi 14 giorni.

