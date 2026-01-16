Tyson soffre e ha bisogno di cure veterinarie urgenti | l' appello dell' associazione Torrione Eventi per il cagnolino di Anna

L'Associazione Torrione Eventi APS invita a solidarizzare con Tyson, il cagnolino di Anna Trezza, che necessita di cure veterinarie urgenti. In questo momento critico, l’associazione chiede supporto e attenzione per garantire le cure necessarie a Tyson, affinché possa ricevere l’assistenza che merita. Un gesto di solidarietà può fare la differenza per la salute e il benessere del piccolo animale.

L'Associazione Torrione Eventi APS lancia un appello di cuore per aiutare Tyson, il cagnolino di Anna Trezza, che sta vivendo un momento drammatico. Dopo un’improvvisa paralisi alle zampe posteriori, Tyson soffre e ha bisogno di cure veterinarie urgenti. Purtroppo, la situazione economica di Anna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

