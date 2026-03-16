L’artigianato bergamasco protagonista a Londra

Mercoledì 18 marzo alle 17 si terrà l'inaugurazione della Benfatto Exhibition presso la Casa Italia a Londra. L’evento mette in mostra le creazioni dell’artigianato bergamasco, coinvolgendo diversi artigiani locali. La mostra resterà aperta per alcuni giorni, offrendo al pubblico britannico l’opportunità di conoscere le lavorazioni e i prodotti della tradizione bergamasca.

Mercoledì 18 marzo alle 17 sarà inaugurata la Benfatto Exhibition alla Casa Italia a Londra, un’esposizione dedicata all’eccellenza manifatturiera italiana che vedrà tra i protagonisti tre imprese del territorio bergamasco: Pinetti Srl, specializzata in accessori di design e oggetti per la casa realizzati con materiali di pregio, Beltrami Linen Srl, realtà storica nella produzione di tessili e biancheria di alta qualità, e Cereria Pernici Srl, azienda con una lunga tradizione nella produzione artigianale di candele decorative e profumate. Onoreranno della loro presenza i rappresentanti istituzionali, il Sistema Italia nel Regno Unito e gli operatori del settore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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