Artigianato alimentare la piada dei morti riminese protagonista in un evento alla Camera

Alla Camera dei Deputati si è tenuto il convegno nazionale “Intelligenza artigiana a tavola”, promosso da Confartigianato, con l’obiettivo di evidenziare il ruolo dell’artigianato alimentare. Tra i protagonisti, anche la piada dei morti riminese, rappresentata durante l’evento nella sala della Regina. L’iniziativa ha riunito operatori e rappresentanti del settore, puntando l’attenzione sul valore culturale ed economico di queste produzioni.

Il Panificio Cupioli ha rappresentato il territorio riminese al convegno nazionale di Confartigianato “Intelligenza artigiana a tavola” Anche il territorio riminese è stato rappresentato a Roma, nella prestigiosa sala della Regina della Camera dei Deputati, dove si è svolto il convegno nazionale “Intelligenza artigiana a tavola”, promosso da Confartigianato per accendere i riflettori sul valore economico, culturale e identitario dell’artigianato alimentare italiano. All’evento ha partecipato una delegazione riminese selezionata per rappresentare le eccellenze gastronomiche della regione Emilia-Romagna. In particolare, dalla provincia di Rimini è stata invitata l’impresa artigiana Panificio Cupioli, che ha portato a Roma uno dei dolci simbolo della tradizione locale: La piada dei morti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Piantedosi alla Camera: "L'evento di sabato era la resa dei conti con lo Stato democratico""Siamo di fronte a una strategia che mira a innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che, attraverso i disordini e la violenza, punta...

100 giorni alla maturità, maxi evento al Cocoricò nel ricordo dei ragazzi morti a Crans Montana: "Mai più tragedie simili"Pesaro, 4 febbraio 2026 - La serata più attesa dagli studenti si sta avvicinando.