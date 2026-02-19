CNA Salerno lancia il Corso di Turismo Esperienziale | l’artigianato diventa protagonista dell’accoglienza

CNA Salerno ha avviato un nuovo corso di Turismo Esperienziale, motivato dalla crescita del turismo locale e dalla voglia di valorizzare le botteghe artigiane. La causa principale è la necessità di promuovere l’artigianato come elemento distintivo dell’accoglienza turistica. Il progetto coinvolge artigiani e operatori del settore per creare esperienze autentiche, come visite alle botteghe e dimostrazioni dal vivo. Questa iniziativa mira a trasformare il saper fare in un’attrazione concreta, offrendo ai visitatori un’immersione nella tradizione locale.

Valorizzare le botteghe e trasformare il "saper fare" artigiano in un'offerta turistica d'eccellenza. Con questo obiettivo CNA Salerno Turismo annuncia il ritorno del corso di formazione in Turismo Esperienziale, un'iniziativa completamente gratuita dedicata agli associati e volta a integrare le eccellenze produttive locali nei circuiti dei flussi turistici della provincia. Il percorso formativo, di altissimo profilo, mira a fornire agli artigiani gli strumenti necessari per accogliere i viaggiatori non più solo come clienti, ma come protagonisti di un'esperienza autentica all'interno delle botteghe, cuore pulsante della destinazione Salerno.