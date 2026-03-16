Durante la trasmissione de L’aria che tira su La7, Alan Friedman è stato interrotto e ha reagito con un “Ma che vuol dire?” in diretta. La giornalista Maddalena Loy ha commentato in modo critico il suo intervento, definendolo un “commento qualunquista”. Lo scontro tra i due è diventato particolarmente acceso, con un confronto molto animato tra Loy e Friedman, collegato dallo studio di David Parenzo.

«Che commento qualunquista, mamma mia». Confronto serratissimo a L’aria che tira, su La7. Una tranquilla mattinata pre-weekend si trasforma in un aspro scontro verbale tra la giornalista Maddalena Loy e il collega Alan Friedman, in collegamento con lo studio di David Parenzo. Tra i temi di giornata c’è il referendum sulla giustizia. Poche ore prima Giorgia Meloni ha parlato a Milano, chiarendo che è arrivato il momento del Ora o mai più. Poco dopo la premier, Giuseppe Conte a Piazzapulita, su La7, è partito all'attacco definendo la presidente del Consiglio «venditrice di fumo». Secondo Friedman, la polemica politica è di piccolo cabotaggio e piuttosto residuale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Alan Friedman zittito in diretta: "Ma che vuol dire?"

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