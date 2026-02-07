Alan Friedman sul decreto Sicurezza | Più retorica che azione

Alan Friedman critica il governo sul decreto Sicurezza, sostenendo che si tratta più di retorica che di azioni concrete. Secondo il giornalista, con il referendum, le elezioni politiche in arrivo e la campagna elettorale già in corso, le misure vengono accelerate più per motivi politici che per reali bisogni, lasciando intendere che si sfruttino le tensioni per ottenere consensi.

"Visto che c'è il referendum, che ci sono le Politiche l'anno prossimo e che siamo quasi in campagna elettorale, allora cercano di accelerare sui decreti Sicurezza". Alan Friedman, ospite di 4 Di Sera Weekend nella puntata in onda sabato 7 febbraio su Rete 4, commenta quanto andato in scena a Torino. Ma anche lo scontro tra governo e giudici. Il governo "vende questo decreto come la soluzione di tutto, quando secondo me contiene elementi che non risolveranno il problema". Un esempio? "Dire a uno che ci sono pene più lunghe, quando le carceri sono sovraffollate. Mi sembra più retorica che azione, è molto in linea con un governo che ha sempre messo come bandiera le leggi dell'ordine". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Approfondimenti su Alan Friedman

Alan Friedman, noto giornalista e opinionista, è spesso presente nei programmi televisivi di La7, dove si distingue per uno stile che combina analisi e satira.

