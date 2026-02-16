L' aria che tira Laura Boldrini sconvolta in diretta | Ma risponde?

Durante la trasmissione L’aria che tira su La7, Laura Boldrini si è trovata sorpresa e ha chiesto con insistenza a un ospite se stesse rispondendo. La puntata è stata interrotta improvvisamente da un imprevisto tecnico, lasciando i partecipanti senza parole. In quel momento, Marcello Sorgi, giornalista di La Stampa, commentava le recenti dichiarazioni di Nicola Gratteri sul referendum sulla giustizia, criticando pubblicamente la magistratura, un atteggiamento che ha attirato l’attenzione tra gli spettatori.

Imprevisti in diretta a L’aria che tira, su La7. Cose che capitano con tempismi sospetti. Marcello Sorgi, notista politico di punta de La Stampa, commenta le discusse dichiarazioni di Nicola Gratteri sul referendum sulla giustizia e, cosa abbastanza rara nel campo progressista, critica la toga. «Gratteri è molto impegnato nella campagna del No e lo fa senza far parte del Comitato per il No. Parla da magistrato importante, della Procura di Napoli. Posso dire una cosa? Da magistrato non è capace di parlare così, a braccio. Dimostra la professionalità tipica del magistrato che quando deve fare la sua requisitoria in aula ha delle carte a cui si attiene. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, Laura Boldrini sconvolta in diretta: "Ma risponde?" “Traditore”. L’Aria che tira, Vannacci è in collegamento ed è caos totale: attacco in piena diretta Durante una diretta del programma “L’Aria che tira”, Roberto Vannacci si è collegato lasciando il pubblico senza parole. Brutta aria a “L’Aria che tira”. Odifreddi ne spara un’altra: l’ayatollah Khamenei come il Papa. E Parenzo quasi sviene (video) Durante la trasmissione “L’Aria che Tira”, si sono verificati nuovi momenti di tensione, con Piergiorgio Odifreddi che ha sollevato polemiche commentando l’ayatollah Khamenei in modo controverso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Calenda attacca Vannacci: È il patriota di Putin, traditore della Patria; Calenda contro Vannacci: Patriota di Putin, traditore della patria; Vannacci dà del Re Mida al contrario a Calenda nello scontro in tv, lui lo definisce traditore e va via; La sfuriata di Calenda contro Vannacci: È il patriota di Putin, traditore della Patria. Calenda a valanga contro Vannacci: Patriota di Putin, traditore della patria. L'attacco a L'Aria che tiraScontro politico frontale tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci sul tema della guerra in Ucraina e sul significato stesso della parola patria. Intervenendo in tv a L’aria che tira, il leader di ... affaritaliani.it David Parenzo vittima di uno scambio di persona: l’errore in diretta tv, il videoEpisodio bizzarro nel corso della recente puntata della trasmissione 'L'aria che tira' con David Parenzo scambiato per un'altra persona. newsmondo.it Referendum Giustizia, appello per il No di Laura Boldrini - facebook.com facebook Stasera alle 20 a Nessuno escluso di Will su YouTube. Parleremo di antisemitismo e opinione pubblica con Shulamit Bondi. Poi Laura Boldrini. x.com