L' arbitro Manganiello promosso dall’Aia ma fermato un turno | che succede

L’arbitro Gianluca Manganiello è stato promosso dall’Associazione Italiana Arbitri ma ha ricevuto una squalifica di un turno. Durante la partita tra Inter e Atalanta, è stato oggetto di discussioni per alcune decisioni che hanno sollevato polemiche tra i nerazzurri, che hanno terminato il match con un pareggio casalingo contro la squadra guidata da Palladino.

Gli errori arbitrali continuano ad avvelenare il clima del nostro campionato. Stavolta è la discussa direzione arbitrale d i Gianluca Manganiello durante Inter-Atalanta, a far infuriare i nerazzurri, fermati in casa dal pareggio contro la squadra di Palladino. In attesa di conoscere la posizione ufficiale dei vertici arbitrali, nel corso della trasmissione Open Var, non mancano indiscrezioni riguardo possibili provvedimenti nei confronti del fischietto di Pinerolo. Come riporta il Corriere dello Sport, Manganiello sarà fermato nelle prossime giornate e tornerà ad arbitrare (ad alti livelli, almeno) dopo la sosta delle nazionali e forse anche dopo la giornata di Pasqua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'arbitro Manganiello promosso dall’Aia ma fermato un turno: che succede Articoli correlati Rigore Frattesi, l’Aia boccia la decisione di Manganiello: stop nel prossimo turno? Le sensazioniKim Inter, dalla Germania l’indiscrezione: interesse vero dei nerazzurri, ma c’è concorrenza! La situazione Mercato Inter, quanti cambi in difesa!... Milan-Parma, che caos. L’AIA: “Gol regolare” ma Piccinini viene comunque fermatoSecondo i vertici arbitrali, il gol di Troilo in Milan-Parma di domenica pomeriggio è assolutamente regolare. Contenuti e approfondimenti su L'arbitro Manganiello promosso dall'Aia... Temi più discussi: Incredibile CAN: 7 a Manganiello! Gervasoni avrebbe promosso l’arbitro fermato con Chiffi; Inter-Atalanta, Gervasoni avrebbe promosso l'arbitro Manganiello (fermato con Chiffi): 7 in pagella; Inter furibonda, nel mirino l'arbitraggio e il clima post caso Bastoni: i retroscena; Inter-Atalanta, l'eugubino Matteo Passeri assistente dell'arbitro Manganiello. Inter-Atalanta, Gervasoni avrebbe promosso l'arbitro Manganiello (fermato con Chiffi): 7 in pagellaFa ancora discutere il rigore non assegnato nel finale della gara pareggiata 1-1 sabato a San Siro. msn.com Inter-Atalanta, l'arbitro Manganiello promosso dalla CANContinua a far discutere la direzione di gara dell'arbitro Manganiello in Inter-Atalanta, match di campionato giocato sabato scorso a San Siro e finito 1-1, per via di alcuni errori dello ... tuttojuve.com ERA FALLO SU DUMFRIES La difformità di giudizio dell'arbitro Manganiello Con il nostro esperto arbitrale, @maugirzio_russo, analizziamo uno degli episodi più discussi del weekend di #SerieA, ovvero il contatto Sulemana-Dumfries precedente al gol de x.com ERA FALLO SU DUMFRIES La difformità di giudizio dell'arbitro Manganiello Con il nostro esperto arbitrale, Maurizio Russo, analizziamo uno degli episodi più discussi del weekend di Serie A, ovvero il contatto Sulemana-Dumfries precedente al gol del par - facebook.com facebook