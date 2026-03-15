L'Aia ha contestato la decisione di Manganiello di assegnare un rigore a Frattesi. La questione riguarda la valutazione dell'episodio durante la partita e la possibilità che il provvedimento venga revocato nel prossimo turno. Le designazioni ufficiali per le prossime partite sono ancora da definire e si attendono aggiornamenti sulle eventuali modifiche.

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© Internews24.com - Rigore Frattesi, l’Aia boccia la decisione di Manganiello: stop nel prossimo turno? Le sensazioni

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