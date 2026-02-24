Milan-Parma che caos L’AIA | Gol regolare ma Piccinini viene comunque fermato

L'AIA ha confermato che il gol di Troilo in Milan-Parma di domenica è valido, nonostante l'intervento di Piccinini abbia portato a un fermo temporaneo del match. L'analisi approfondita ha mostrato che la rete non presenta irregolarità, ma il calcio prosegue con tensione tra le squadre. Le decisioni arbitrali continuano a dividere gli spettatori e gli addetti ai lavori, alimentando discussioni sulla gestione delle partite. La partita resta sotto osservazione per eventuali conseguenze.

Secondo i vertici arbitrali, il gol di Troilo in Milan-Parma di domenica pomeriggio è assolutamente regolare. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l'AIA ha ritenuto corretto assegnare la rete al giocatore del Parma, nonostante fosse presente il blocco di Valenti su Mike Maignan e il salto di Troilo stesso sul giovane Bartesaghi del Milan. Marco Piccinini, arbitro della gara, verrà comunque fermato perché, secondo l'AIA, sarebbe servito un intervento più deciso da parte dell'arbitro di Serie A. Piccinini, infatti, avrebbe dovuto fare due cose: richiamare i giocatori prima dell'angolo e convalidare subito la rete evitando l'intervento del VAR. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

