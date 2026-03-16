L’Arbitrato come nuova opportunità per le imprese

Durante un convegno il 17 marzo, è stata annunciata una nuova collaborazione tra la Camera di Commercio di Reggio Calabria e la Camera Arbitrale di Milano. L’accordo riguarda l’utilizzo dell’arbitrato come strumento alternativo per risolvere le controversie tra imprese, offrendo una possibilità diversa rispetto alle vie giudiziarie tradizionali. La collaborazione mira a facilitare e velocizzare la risoluzione dei conflitti commerciali.

L’Arbitrato diventa il fulcro della nuova collaborazione tra la Camera di Commercio di Reggio Calabria e la Camera Arbitrale di Milano, presentata durante il convegno del 17 marzo.. L’Arbitrato sarà al centro del convegno in programma il 17 marzo 2026 presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, un appuntamento che assume particolare rilievo per il tessuto economico locale perché coincide con la presentazione della convenzione siglata tra l’ente camerale reggino e la Camera Arbitrale di Milano. L’accordo punta a offrire alle imprese e ai professionisti del territorio un sistema di risoluzione delle controversie più rapido, specializzato ed efficiente, capace di alleggerire i tempi della giustizia ordinaria e di restituire fiducia al mercato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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