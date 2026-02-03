ExportUsa grazie a nuova misura Simest ottime opportunità per imprese nel mercato Usa
ExportUsa annuncia nuove opportunità per le aziende italiane che vogliono entrare nel mercato americano. Grazie a una misura approvata da Simest, le imprese possono accedere a finanziamenti e supporto specifico, facilitando così la loro espansione oltre oceano. La società di consulenza, che da tempo collabora con il Dipartimento Finanza Agevolata di Simest, continuerà a guidare le aziende italiane in questo percorso, offrendo assistenza concreta per superare le difficoltà e cogliere le occasioni negli Stati Uniti.
(Adnkronos) – ExportUsa, società di consulenza che aiuta le imprese italiane a inserirsi nel mercato americano, continua nel proprio impegno a supporto delle imprese italiane interessate al mercato statunitense attraverso l'ormai consolidato 'Dipartimento Finanza Agevolata', che da anni lavora a stretto contatto con Simest. La nuova misura, promossa da Simest di concerto con il ministero.
