Scuola servizi Asacom per gli alunni con disabilità | Palermo riceverà oltre 5 milioni

Palermo riceverà oltre 5 milioni di euro nell’ambito del finanziamento regionale di 40 milioni di euro destinato ai servizi Asacom. Questi servizi mirano a garantire supporto specialistico per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità nelle scuole siciliane. L’obiettivo è migliorare l’inclusione scolastica, offrendo strumenti e assistenza adeguati alle esigenze degli studenti.

La Regione Siciliana finanzia con 40 milioni di euro l'assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione (Asacom) per gli alunni con disabilità. La somma verrà liquidata alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali in due fasi, per garantire il mantenimento del livello.

