Damon Lindelof torna in tv come showrunner della serie The Chain
Damon Lindelof torna in tv come showrunner della nuova serie
Il filmmaker collaborerà nuovamente con HBO in occasione dell'adattamento per il piccolo schermo del romanzo di Adrian McKinty. Damon Lindelof sarà lo showrunner di una nuova serie tv intitolata The Chain, tratta dall'omonimo romanzo scritto nel 2019 da Adrian McKinty. Il filmmaker tornerà quindi alla regia di un progetto televisivo a distanza di quasi 7 anni dall'arrivo sugli schermi di Watchmen. Cosa racconterà The Chain HBO ha ordinato la produzione di The Chain, di cui verranno realizzate otto puntate in collaborazione con Media Res, studio che si occupa della realizzazione di The Morning Show. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondimenti su Damon Lindelof
Hawkeye 2: lo showrunner rompe il silenzio sul futuro della serie Disney+
Il futuro di Hawkeye 2 resta ancora incerto.
God of War, finalmente si torna a parlare della serie Tv
The Leftovers - Svaniti nel nulla, serie TV prodotta dal 2014 al 2018, creata da Damon Lindelof e Tom Perrotta, tratta dagli omonimi romanzi dello stesso Perrotta. Trama dal web: "il 2 percento della popolazione mondiale scompare improvvisamente e senza n - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.