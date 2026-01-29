Damon Lindelof torna in tv come showrunner della serie The Chain

Il filmmaker collaborerà nuovamente con HBO in occasione dell'adattamento per il piccolo schermo del romanzo di Adrian McKinty. Damon Lindelof sarà lo showrunner di una nuova serie tv intitolata The Chain, tratta dall'omonimo romanzo scritto nel 2019 da Adrian McKinty. Il filmmaker tornerà quindi alla regia di un progetto televisivo a distanza di quasi 7 anni dall'arrivo sugli schermi di Watchmen. Cosa racconterà The Chain HBO ha ordinato la produzione di The Chain, di cui verranno realizzate otto puntate in collaborazione con Media Res, studio che si occupa della realizzazione di The Morning Show. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

