Bebe Vio l’annuncio a Che tempo che fa | Lascio la scherma passo all’atletica

Durante la puntata di Che tempo che fa, il 15 marzo, Bebe Vio ha annunciato di aver deciso di lasciare la scherma e di dedicarsi all’atletica. La campionessa italiana ha comunicato questa scelta durante l’intervista condotta da Fabio Fazio, spiegando la sua intenzione di intraprendere una nuova disciplina sportiva. La sua dichiarazione è stata condivisa pubblicamente nel corso della trasmissione televisiva.

(Adnkronos) – "Lascio la scherma, inizio con l'atletica". E' l'annuncio di Bebe Vio a Fabio Fazio oggi, 15 marzo, nella puntata di Che tempo che fa. "Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente.Non l’ho mai detto a voce alta, purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente.", dice l'atleta. "Adesso abbiamo, dico. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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