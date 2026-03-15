Bebe Vio, nota atleta e campionessa di scherma, ha annunciato improvvisamente di voler abbandonare questa disciplina per dedicarsi ai 100 metri. La decisione sorprende, considerando la sua carriera ricca di successi nel mondo della scherma. Vio sembra determinata a cambiare rotta, mostrando un’energia e una volontà che non si fermano di fronte a nulla.

Bebe Vio trova sempre un modo per tenersi occupata. Non si ferma mai, è un uragano, ammirevole per la volontà e la passione che mette in ogni sua iniziativa. Questa volta, da Fabio a "Che tempo che fa", mette un punto allo sport che le ha regalato le soddisfazioni più grandi. "Ho avuto parecchi problemi fisici dopo Tokyo e dopo Parigi, le cose non sono andate come speravo. Non l’ho mai detto a voce alta: è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente", ha detto in tv. "L’ultima volta che ho tirato è stata a Parigi 2024. Ma ho cercato di darmi da fare comunque, prima di tutto per stare bene fisicamente e adesso ho iniziato con l’atletica: voglio correre i 100 metri”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bebe Vio, l'annuncio a sorpresa: "Lascio la scherma, voglio fare i 100 metri"

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