Furlan sicuro | Sinner non si arrende mai E su Musetti lancia una previsione a sorpresa

Renzo Furlan, ex tennista e allenatore, analizza le recenti prestazioni di Sinner e Musetti, sottolineando la tenacia di Sinner e condividendo una previsione inaspettata su Musetti. La sua esperienza nel mondo del tennis gli permette di offrire un punto di vista approfondito e equilibrato sulle sfide e le potenzialità dei giovani talenti italiani. Un’analisi sobria e informata per chi segue con interesse il panorama tennistico.

Renzo Furlan, nella sua esperienza sia come giocatore che come allenatore, dimostra una notevole attenzione alle evoluzioni del tennis professionistico. In questo contesto si inserisce l’analisi dell’ex coach di Jasmine Paolini riguardo a Jannik Sinner. Furlan ha condiviso le sue riflession i in un’intervista rilasciata a il Nord Est, nella quale ha fornito una valutazione su un momento cruciale della stagione di Jannik. Il riferimento è alla questione “Clostebol”, ovvero il periodo di sospensione di tre mesi a seguito della positività alla sostanza emersa nei controlli antidoping di marzo 2024 a Indian Wells. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Furlan sicuro: “Sinner non si arrende mai”. E su Musetti lancia una previsione a sorpresa Leggi anche: Nicola Pietrangeli non si arrende: “Vedrete, Sinner ci farà una sorpresa. Io spero fino all’ultimo” Leggi anche: Eroico Musetti, non si arrende mai Batte De Minaur e ora sfida Alcaraz La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Furlan sicuro: “Sinner non si arrende mai”. E su Musetti lancia una previsione a sorpresa - Renzo Furlan, nella sua esperienza sia come giocatore che come allenatore, dimostra una notevole attenzione alle evoluzioni del tennis professionistico. oasport.it Renzo Furlan in esclusiva: “Alcaraz-Ferrero, ci si saluta per un motivo. Sinner presto numero 1. Il 2026 è di Musetti” - Le parole di Renzo Furlan, ex tennista e storico allenatore, fino al marzo scorso, di Jasmine Paolini, sul dualismo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. sport.virgilio.it

Sinner si arrende al caldo di Cincinnati. Vince Alcaraz ma senza esultare - 0 per lo spagnolo Jannik si è arreso: “Ho iniziato a giocare solo per rispetto del pubblico, ma da ieri non stavo bene”. panorama.it

