Due anni fa si è verificato un maxi incendio in una discarica illegale lungo la circonvallazione di Lago Patria, vicino a Giugliano. Da allora, nonostante le denunce, non sono stati riscontrati interventi significativi e la situazione sembra essere rimasta invariata. La zona, nel cuore della Terra dei fuochi, continua a essere teatro di incendi che si ripetono nel tempo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Circonvallazione via Lago Patria, verso Giugliano. Qui i roghi non sono mai mancati, del resto siamo nel cuore della Terra dei fuochi. Ma due anni fa ce ne fu uno tremendo, sprigionando una grossa nube tossica. “ Oggi 16 marzo, ci saremmo aspettati le telecamere di videosorveglianza invece ecco cosa abbiamo trovato” dice una voce fuori campo, nel video dove campeggia la solita discarica illegale. A parlare è Lucia De Cicco, storica attivista anti rifiuti. “Sversamento illegale di qualsiasi genere – commenta – eppure il 1 maggio di 2 anni ci fu un rogo immenso”. Nelle immagini scorre la rituale distesa di suppellettili, materassi, bustoni di plastica, rifiuti speciali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lago Patria, la denuncia: “Maxi rogo discarica illegale 2 anni fa, tutto come prima”

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