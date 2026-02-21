Maxi discarica di rifiuti nei boschi Scattano la denuncia e i sigilli

Un uomo è stato denunciato per aver abbandonato rifiuti pericolosi in un bosco vicino a Varese Ligure. La sua azione ha causato un accumulo di materiali ingombranti e scarti tossici lungo una strada sterrata, visibile anche da alcuni escursionisti. I carabinieri forestali e il Nipaaf della Spezia hanno scoperto il sito e hanno posto i sigilli all’area, che si estende su diversi metri quadrati. La scoperta ha portato alla denuncia ufficiale dell’autore.

I carabinieri forestali di Varese Ligure coadiuvati dai militari del Nipaaf della Spezia hanno denunciato un uomo responsabile di un plurimo abbandono di rifiuti pericolosi lungo una strada sterrata che attraversa un bosco. Su tutta l'area erano presenti numerosi veicoli in stato di abbandono, privi di parti essenziali, tra i quali un rullo compattatore, un'escavatore, una gru da cantiere, un veicolo Piaggio porter, un furgone, un trattore agricolo, un rimorchio agricolo, bulldozer e persino un gatto delle nevi. sono stati rinvenute anche parti di veicoli smontate tra cui 19 motori meccanici, diverse marmitte, il braccio meccanico di un escavatore e numerosi pneumatici.