Lacedonia | il No alla riforma della magistratura

Mercoledì 18 marzo 2026 alle 17.30, l’Aula Didattica del MAVI a Lacedonia sarà il luogo di un evento dedicato al dibattito sulla riforma della magistratura. Durante l’incontro, si discuterà del voto contrario alla proposta di riforma, con la partecipazione di rappresentanti locali e altri intervenuti interessati alla questione. L’appuntamento è aperto a chi desidera approfondire il tema e ascoltare le diverse opinioni.

Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 17.30, l’Aula Didattica del MAVI di Lacedonia ospiterà un momento cruciale per il dibattito costituzionale in Campania. Il Comitato per il NO organizza questo incontro pubblico con l’obiettivo di difendere i pilastri della giustizia e della democrazia attraverso il voto referendario. La presenza del sindaco Antonio Di Conza segna l’impegno istituzionale del territorio nel sostenere questa battaglia civica. La riunione vedrà la parola affidata a figure di spicco come Rocco Pignatiello e Modestino Scarano, che introdurranno i temi centrali dell’iniziativa. Si prevede un confronto diretto con esperti legali e politici, tra cui l’avvocato Maura Sarno, delegata alla sicurezza provinciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lacedonia: il No alla riforma della magistratura Articoli correlati Ariano Irpino: il NO alla riforma della magistraturaIl 12 marzo 2026 alle ore 17:30, ad Ariano Irpino si terrà un convegno organizzato dall’A. 100 donne d’Abruzzo: il No alla riforma della magistraturaUn appello potente risuona questa mattina a Pescara, dove cento donne hanno unito le loro firme per NO alla riforma della magistratura in vista del... Tutto quello che riguarda Lacedonia il No alla riforma della... Lacedonia, il Comitato per il NO spiega le sue ragioni sul Referendum CostituzionaleUn confronto aperto per approfondire le criticità della riforma della giustizia e promuovere una scelta consapevole in vista del referendum costituzionale. È questo il senso dell’iniziativa La riform ... irpinianews.it Perché votare No alla riforma della giustizia: merito, metodo e politicaPerché la riforma della giustizia è definita un 'pateracchio giuridico'. Le ragioni di merito, metodo e politica per votare NO il 22-23 marzo ... ilfattoquotidiano.it