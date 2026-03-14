100 donne d’Abruzzo | il No alla riforma della magistratura

Questa mattina a Pescara, cento donne hanno firmato un appello contro la riforma della magistratura in vista del referendum. Si sono riunite per esprimere il loro dissenso e fare sentire la propria voce su un tema che riguarda il sistema giudiziario. L’evento ha coinvolto donne provenienti da diverse parti della regione, tutte determinate a manifestare il loro posizionamento.

Un appello potente risuona questa mattina a Pescara, dove cento donne hanno unito le loro firme per NO alla riforma della magistratura in vista del referendum. In occasione degli 80 anni dalla conquista del voto femminile, il gruppo si è mobilitato con un manifesto comune che raccoglie storie diverse ma un obiettivo identico: evitare un ritorno indietro nei diritti acquisiti. L’iniziativa vede coinvolti nomi come Stefania Pezzopane e altre figure provenienti da ambiti disparati, dalla politica all’arte, dall’avvocatura alla scuola. La conferenza stampa ha segnato l’inizio di una campagna che punta a coinvolgere l’elettorato femminile abruzzese, sottolineando come la questione non sia solo giuridica, ma profondamente sociale ed economica per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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