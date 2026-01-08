Laboratorio per bambini all' Omino dei Sogni

Il Laboratorio per bambini all'Omino dei Sogni riprende con entusiasmo le sue attività, offrendo spazi di creatività e scoperta. Con l'inizio del nuovo anno, si approfondiscono nuove collaborazioni e progetti. Il primo incontro, condotto da Chiara Greco, rappresenta un'occasione per i piccoli partecipanti di sperimentare e divertirsi in un ambiente educativo e accogliente.

Con l’arrivo del nuovo anno prendono forma nuove collaborazioni. Appuntamento col primo incontro curato da Chiara Greco. Ispirati da Hervé Tullet, i bambini collaborando tra di loro tracceranno le proprie silhouette intrecciandole a quelle degli altri. Riempiendo le figure di colore e fantasia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Laboratorio dei sogni. Fantasia e scienza per un Natale creativo Leggi anche: Sul palco la macchina volante. Uno show dei sogni per bambini Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L’Omino dei sogni e l’Omino delle nuvole apre la rassegna Il Baule dei sogni al Teatro Verdi di Santa Croce. Laboratorio per bambini all'Omino dei Sogni - Ispirati da Hervé Tullet, i bambini collaborando tra di loro tracceranno le pro ... cataniatoday.it

La casa dei sogni - it I contrasti di ombre e di luci faranno da dispositivo di relazione tra i presenti. ecodibergamo.it

Omino dei Sogni - mente organizzano anche quest’anno “Omino dei Sogni”, festival del libro per ragazzi che si svolgerà fra Curno e Mozzo il 29 e 30 ... ecodibergamo.it

Laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni alla Fortezza Firmafede di Sarzana, martedì 6 gennaio alle 15:00. Costo di partecipazione 6 euro, richiesta la prenotazione compilando il modulo sul sito https://www.fortezzafirmafede.it/lab-creativo- - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.