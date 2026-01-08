Laboratorio per bambini all' Omino dei Sogni

Il Laboratorio per bambini all'Omino dei Sogni riprende con entusiasmo le sue attività, offrendo spazi di creatività e scoperta. Con l'inizio del nuovo anno, si approfondiscono nuove collaborazioni e progetti. Il primo incontro, condotto da Chiara Greco, rappresenta un'occasione per i piccoli partecipanti di sperimentare e divertirsi in un ambiente educativo e accogliente.

Con l'arrivo del nuovo anno prendono forma nuove collaborazioni. Appuntamento col primo incontro curato da Chiara Greco. Ispirati da Hervé Tullet, i bambini collaborando tra di loro tracceranno le proprie silhouette intrecciandole a quelle degli altri. Riempiendo le figure di colore e fantasia.

