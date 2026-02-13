Maggio Musicale | in scena Pagliacci e Cavalleria rusticana Due recite già sold out

Il Maggio Musicale presenta due spettacoli di opera, “Pagliacci” e “Cavalleria rusticana”, che hanno già esaurito i biglietti per le prime recite. Riccardo Frizza dirige l’orchestra, mentre Robert Carsen firma la regia di entrambe le produzioni. Tra i cantanti coinvolti, alcuni promettono performance di alto livello, attirando l’attenzione degli appassionati. La scena si prepara a ospitare un pubblico numeroso, desideroso di ascoltare le storie intense di queste opere classiche.

FIRENZE – Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dal 22 febbraio al 3 marzo 2026 va in scena uno dei più popolari dittici del melodramma italiano: quello formato da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo e Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Alla guida dell’Orchestra e del Coro del Maggio e del Coro di voci bianche dell’Accademia il maestro Riccardo Frizza. Lo spettacolo è in Sala Grande, ma non grande abbastanza, per le sole 4 recite in cartellone: due (quelle diurne) sono già esaurite sulla pianta online (qualche posto può esserci in biglietteria) e per le altre due ci sono solo posti di platea. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

