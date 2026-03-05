Fossolo affollato incontro Le paure dei cittadini per le aree allagabili

Oltre 300 cittadini hanno partecipato martedì sera a Fossolo all'incontro di illustrazione della proposta del Pai, Piano di assetto idrogeologico, pubblicata dall' Autorità di Bacino del Po il 30 dicembre. Cittadini preoccupati, perché il Pai individua a Fossolo, frazione di Faenza al confine con il territorio di Russi, un'area di 250 ettari (erroneamente diventati 2.500 nella relazione tecnica) fra le vie Madrara e Ravegnana, terreni con case sparse su cui far defluire le acque del Lamone in caso di piena eccezionale. Una scelta che, secondo il comitato Fiume Vivo, promotore dell'incontro e il loro esperto, il geologo Riccardo Galassi, per la pendenza del territorio e per la presenza dei tre canali di scolo, che attraversano l territorio di Russi, potrebbe causare l' allagamento non solo di Fossolo, ma anche della città di Russi.